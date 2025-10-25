На львовском водоканале произошла крупнейшая за десятилетия авария

Жители нескольких районов Львова третьи сутки сидят без воды из-за крупнейшей аварии на водоканале. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Из-за неполадок с водоснабжением без воды остались порядка 50 тысяч жителей микрорайонов Рясное-1, Рясное-2, Левандовка и улицы Шевченко. В коммунальных службах заявили, что ремонтируют определенные участки, но аварии тут же происходят на других.

«Водоканал назвал аварию самой масштабной за многие годы», — сообщили авторы издания.

В городской администрации прокомментировали ситуацию и уточнили, что замена всех труб будет стоить примерно 10 миллиардов гривен, но таких денег у мэрии нет. На фоне коллапса с водоснабжением жители Львова обратились в Сети к коммунальщикам и попросили вывести на улицы передвижные бочки с водой.

Ранее в американской прессе появились сообщения о срыве отопительного сезона на Украине. Газета The New York Times написала, что газовая инфраструктура республики наполовину вышла из строя.