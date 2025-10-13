На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с пострадавшими

В районе Дорогомилово на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили 360.ru источники в экстренных службах.

Авария произошла около дома № 30. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек. Среди них — женщина с ребенком, которому также требуется медицинская помощь. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС.

Из-за аварии движение в сторону области затруднено — перекрыто до пяти полос.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняются, оперативные службы продолжают работу. Горожан просят выбирать пути объезда и учитывать затруднения на этом участке Кутузовского проспекта.

Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. По предварительным данным надзорного ведомства, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее водитель Hyundai погиб в ДТП в Волховском районе Ленобласти.