Водитель Hyundai погиб в ДТП в Волховском районе Ленобласти

Утром 13 октября произошла серьезная авария около деревни Хвалово. По информации, предоставленной Аварийно-спасательной службой Ленобласти, примерно в 06:00 поступило сообщение о ДТП в Волховском районе. Об этом написал Piter.TV.
Спасатели выяснили, что столкнулись автомобили «Газель» и Hyundai. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Пострадавшего деблокировали с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
