На Курской АЭС заявили о штатной работе после данных о попытке атаки ВСУ

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон находится на нормальном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. <…> Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — заявили представители организации.

В пресс-службе АЭС также уточнили, что на данный момент энергоблок № 4 функционирует на мощности, заявленной диспетчерским графиком, энергоблок № 3 находится на стадии планово-предупредительного текущего ремонта, а энергоблоки № 1 и № 2 работают в режиме «без генерации».

Ранее появились сообщения о том, что в районе Курской АЭС сбили несколько украинских БПЛА. Органы местной власти эту информацию официально не комментировали.