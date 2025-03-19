На курорте в Пермском крае погиб известный ученый из Коми

На горнолыжном курорте Губаха погиб известный ученый и эколог Юрий Паутов

В Пермском крае на горнолыжном курорте «Губаха» погиб известный ученый и эколог Юрий Паутов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минприроды республики Коми.

Смерть эколога подтвердила его супруга Наталья на странице в соцсети «ВКонтакте».

В связи со смертью мужчины местный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал проверку.

По предварительной версии, мужчина во время катания на лыжах на одном из клонов горнолыжного курорта «Губаха» столкнулся с женщиной. В результате Паутов получил травмы, от которых умер на месте.

Юрий Паутов родился 18 августа 1955 года в казахской степи. Рос в Сибири, окончил школу в Перми и лесотехническую академию — в Санкт-Петербурге. В 1977 году начал работать в Коми научном центре УрО РАН младшим научным сотрудником. А закончил свою карьеру заведующим отделом леса.

Ранее лыжница погибла из-за схода лавины в километре от казахстанского горного курорта Шымбулак. ЧП, которое спровоцировали трое фрирайдеров, произошло около пика Комсомола.