На Кунашире спасли провалившуюся под лед лошадь

Операция по спасению лошади развернулась на Кунашире. Животное провалилось под лед реки Серебрянки и долго пробыло в холодной воде, сообщил Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

Местный житель Виталий Теплов катался на снегоходе, когда заметил попавшее в беду животное. Хозяина быстро нашли после звонка в ЕДДС.

«Катался на снегоходе и увидел лошадь в реке. <…> Часа два выводили, она уже еле ноги волокла. <…> Рубили лед, чтобы был проход. Выбравшись, лошадь оживилась», — рассказал Виталий.

По словам владелицы Натальи, животное успело простудиться. Молодая лошадь могла потянуться за травкой, спутать рыхлый снежный перемет с твердым берегом и оступиться.

«Вытащили, честно говоря, с Божьей помощью только. Если б Виталий там не ехал, то пропала бы совсем лошадь, даже и не узнали бы — место безлюдное. А теперь только ждать, утром будет видно», — рассказала Наталья.

Похожая история произошла в Можайском муниципальном округе. Там сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с жителем деревни Ченцово вытащили провалившуюся под лед собаку.