Тонувшую в полынье собаку спасли в Можайском округе

Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с жителем деревни Ченцово в Можайском муниципальном округе спасли провалившуюся под лед собаку. Экстренным службам о животном в пруду сообщил местный житель.

Неравнодушный гражданин самостоятельно достал собаку из полыньи. Он осторожно подцепил пса за ошейник при помощи подручных средств и вытянул его на берег.

«Прибыв на место вызова, спасатели осмотрели замершего и уставшего бедолагу, который из-за долгого пребывания в холодной воде не мог самостоятельно передвигаться», — сообщил заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Роман Протасевич.

Животное аккуратно перенесли на мягких носилках в теплый гараж его спасителя и положили возле батареи. Собаку напоили теплым молоком, после чего она быстро пришла в себя. Гражданин решил оставить ее у себя, пока не найдется хозяин.