На Кубани задержали главу департамента по делам казачества

ФСБ задержала главу департамента по делам казачества Тарарыкина на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали руководителя департамента по делам казачества и допризывной подготовке Александра Тарарыкина. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества», — сообщил собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, Тарарыкин убеждал должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества заключать договоры с юридическими лицами («Кубань-24», «Кубанские новости») на 15 миллионов рублей для оказания услуг на невыгодных условиях. Средства брали из госпрограммы «Казачество Кубани».

Для давления на общество Тарарыкин использовал административный ресурс вице-губернатора региона Александра Агибалова.

Ранее в Краснодарском крае задержали министра гражданской обороны и ЧС Сергея Штрикова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Предварительно, преступления были связаны с госконтрактами.