Министра ГО и ЧС задержали на Кубани за превышение полномочий

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона по подозрению злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник журналистов уточнив, что следственные мероприятия связаны с госконтрактами.

Ранее правоохранители задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика по подозрению в коррупции. Следственные действия связаны с его прошлым местом работы на посту главы Копейского городского округа.

Губернатор региона Алексей Текслер не стал оценивать ситуацию и отметил, что правоохранители во всем разберутся. Администрация Копейска окажет органам необходимое содействие.