На Кубани из реки вытащили раненого краснокнижного дельфина

Добровольцы и ветеринары спасли редкого дельфина, который заплыл в реку Бейсуг в Краснодарском крае. Видеозапись с краснокнижным животным появилась в распоряжении 360.ru.

Дельфин не может жить в пресной воде, поэтому его вытащили из реки. Его планируют выпустить в Черное море.

Заведующая кафедры микробиологии и вирусологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина, научный руководитель и ветеринарный врач центра «Дельфа» прокомментировала 360.ru ситуацию.

«Дельфин в хорошем состоянии, ничего критического нет. Надеюсь, мы успешно его довезем, а дальше уже будем смотреть по ситуации. Повреждений много, инфицированные раны. Их обработали антисептиком и сделали антибактериальную терапию», — отметила она.

Специалист подтвердила, что животное находится в удовлетворительном состоянии.

«Мы его как можно быстрее выпустим в природу», — подчеркнула она.

Волонтеры подтянули дельфина к мелководью с помощью сетей. Ему оказали первую помощь и погрузили в автомобиль.