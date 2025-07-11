На Крымском мосту образовалась очередь почти из 1000 машин

На Крымском мосту со стороны Керчи встали почти 1000 машин, ожидающих выезда с полуострова. Со стороны Кубани в очереди находились 22 автомобиля. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Керчи находится 990 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — заявили в публикации.

Проезжать по мосту могут легковушки, микроавтобусы и автобусы. Грузовой транспорт отправляют на полуостров по маршруту через новые российские регионы или паромами по Керченскому проливу.

Ранее похожая ситуация случилась 7 июля. Более 1000 транспортных средств со стороны Тамани встали в пробку у Крымского моста. Время ожидания въезда было около трех часов. При этом со стороны Керчи очереди не образовалось.