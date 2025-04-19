На Кронштадтском бульваре снова нашли гранату

На севере Москвы снова обнаружили взрывоопасные предметы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Боеприпас и взрывчатку нашли возле дома 30 на Кронштадтском бульваре.

«Граната, провода и взрывчатое вещество», — перечислил находки собеседник 360.ru.

За день до этого рабочие во время работ по благоустройству обнаружили в том же дворе пакет с советскими наступательными гранатами РГД-5. Они обратились в экстренные службы. Приехавшие на место саперы подтвердили, что в пакете были боевые снаряды, и обезвредили их.

Как именно взрывоопасные предметы оказались во дворе жилого дома, пока не установили. Известно, что найденные гранаты стояли на вооружении нескольких стран мира. Такие же снаряды нашли во дворе дома в Новосибирске 16 апреля.