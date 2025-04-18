Оказались боевые. Саперов вызвали на Кронштадский бульвар в Москве

В Москве рабочие нашли гранаты в пакете во дворе дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозрительный пакет заметили во время работ по благоустройству двора дома в северном административном округе Москвы по адресу Кронштадский бульвар, 30. Внутри увидели похожий на гранату РГД-5 предмет.

К месту происшествия вызвали экстренные службы и саперов. Боеприпасы оказались боевыми. Саперы приступили к обезвреживанию гранат. Как они оказались во дворе дома, пока неизвестно.

В среду, 16 апреля, муляж гранаты РГД-5 обнаружили также во дворе дома в Новосибирске. Происшествие обеспокоило местных жителей, сообщала газета om1.ru.

РГД-5 — советская наступательная граната. Такой боеприпас стоит на вооружении нескольких стран мира.

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