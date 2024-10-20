На Красных воротах в Москве загорелась сталинская высотка

Огонь разгорелся на крыше разноуровневой высотки на Красных воротах в Красносельском районе Москвы. Источник сообщил, что горит обрешетка на 10-этажной части здания.
По информации источника, здание находится на реконструкции, горит крыша в жилой части здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
На место прибыли пожарные расчеты. Открытое горение ликвидировано.
«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 „квадратах“. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники», — сообщила пресс-служба МЧС России.
В Москве на Смоленской площади загорелся редкий автомобиль Mercury Grand Marquis. Огонь распространился на площади два квадратных метра.
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