На Красных воротах в Москве загорелась сталинская высотка

Источник 360.ru: пожар разгорелся на крыше высотки в центре Москвы

Огонь разгорелся на крыше разноуровневой высотки на Красных воротах в Красносельском районе Москвы. Источник сообщил, что горит обрешетка на 10-этажной части здания.

По информации источника, здание находится на реконструкции, горит крыша в жилой части здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На место прибыли пожарные расчеты. Открытое горение ликвидировано.

«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 „квадратах“. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники», — сообщила пресс-служба МЧС России.

В Москве на Смоленской площади загорелся редкий автомобиль Mercury Grand Marquis. Огонь распространился на площади два квадратных метра.