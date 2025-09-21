На Комиссаровской улице в Татарске ввели режим ЧС после обрушения школы

В Татарске Новосибирской области объявили режим ЧС после обрушения части здания школы № 5, построенной в 1937 году. Инцидент произошел в воскресенье утром. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

По данным ГУ МЧС, в момент обрушения в здании никого не было, поэтому пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Власти уточнили, что режим ЧС ввели на Комиссаровской улице, где расположено учебное заведение.

Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения школы в Татарске. Будет проведена судебная строительная экспертиза, чтобы определить степень износа конструкции и причины происшествия.