На Кольцевой линии метро в Москве увеличили интервалы движения из-за человека на путях

Интервалы движения поездов по Кольцевой линии в Москве против часовой стрелки временно увеличили. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стал человек на путях, уточнили в департаменте. Спустя 12 минут пресс-служба проинформировала, что штатный режим восстанавливают.

«Движение на Кольцевой линии (5) против часовой стрелки вводится в график», — написали в сообщении.

Еще через шесть минут поезда окончательно вошли в расписание.

В июне суд в Москве арестовал на пять суток женщину, которая спустилась на рельсы в метро. Она уронила телефон на пути на платформе станции метро «Киевская» Кольцевой линии и решила самостоятельно подобрать его. Нарушительнице предъявили обвинение в умышленном неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности.