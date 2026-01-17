На Карибах акула откусила руки туристке из Канады

Отдыхавшая на Карибах туристка из Канады лишилась обеих рук после нападения акулы на мелководье. Об этом сообщила газета Daily Star .

Нападение произошло на пляже Томпсонс‑Коув архипелага Теркс и Кайкос, где 55-летняя женщина проводила отпуск с мужем. Туристка стояла в паре метров от берега и заметила рядом акулу. Пытаясь сделать эффектный снимок, она подошла ближе, а хищница мгновенно ее атаковала.

Муж бросился к воде, чтобы отбить жену, однако акула к тому моменту уже тяжело ее ранила. Пострадавшей помогли добраться до берега. На песке стало ясно, что она потеряла обе руки и травмировала ногу.

До приезда спасателей очевидцы прижимали к ранам полотенца, пытаясь остановить кровотечение. Затем туристку доставили в больницу: одну руку врачи ампутировали по запястью, вторую — посередине предплечья. Позже ее перевезли в Канаду, где она продолжила лечение.

Недавно американка погибла от нападения акулы на Виргинских островах. Животное также лишило женщину руки.