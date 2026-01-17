На Карибах акула откусила руки туристке из Канады
Отдыхавшая на Карибах туристка из Канады лишилась обеих рук после нападения акулы на мелководье. Об этом сообщила газета Daily Star.
Нападение произошло на пляже Томпсонс‑Коув архипелага Теркс и Кайкос, где 55-летняя женщина проводила отпуск с мужем. Туристка стояла в паре метров от берега и заметила рядом акулу. Пытаясь сделать эффектный снимок, она подошла ближе, а хищница мгновенно ее атаковала.
Муж бросился к воде, чтобы отбить жену, однако акула к тому моменту уже тяжело ее ранила. Пострадавшей помогли добраться до берега. На песке стало ясно, что она потеряла обе руки и травмировала ногу.
До приезда спасателей очевидцы прижимали к ранам полотенца, пытаясь остановить кровотечение. Затем туристку доставили в больницу: одну руку врачи ампутировали по запястью, вторую — посередине предплечья. Позже ее перевезли в Канаду, где она продолжила лечение.
Недавно американка погибла от нападения акулы на Виргинских островах. Животное также лишило женщину руки.