Акула растерзала американку на Виргинских островах

Жительница США погибла, предположительно, от нападения акулы на Американских Виргинских островах. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Женщина из Миннесоты 56 лет погибла после предполагаемого нападения акулы в четверг днем на Американских Виргинских островах», — указал телеканал.

В результате нападения акулы женщина лишилась руки. Правоохранители предположили, что мог получить ранения еще один человек, однако спасатели не нашли других пострадавших во время поисков.

Ранее стая темных акул, которые считались безобидными для человека, растерзала дайвера у берегов Хадера в Израиле. Мужчина пытался защититься от хищников с помощью штатива, но оказался на большой глубине. Акула, вероятно, ожидала угощение от него, но, не получив, проявила агрессию, которая переросла в стайный инстинкт охоты.