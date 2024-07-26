Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Камчатке

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 в Тихом океане на Камчатке. Работа и повседневная жизнь жителей не нарушались, сообщил сайт aif.ru.

Эпицентр подземных толчков располагался в 81 километре к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. В некоторых местах краевого центра ощущались толчки силой до двух-трех баллов. 

В Геофизической службе РАН сообщили, что несколькими часами ранее землетрясение произошло в районе Командорских островов.

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