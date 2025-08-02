На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков магнитудой до 6,2

На Камчатке за сутки зафиксировали 146 афтершоков, также из-за повышенной сейсмичности продолжается активность нескольких вулканов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущались силой от двух до пяти баллов», — уточнили в ведомстве.

Туристам и жителям региона рекомендовали воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Ключевский из-за повышенной сейсмичности. Также продолжается активность вулканов Безымянного, Камбального, Шивелуча, Карымского и Ключевского.

На территории природного парка «Вулканы Камчатки» закрыли для посещения все маршруты.

В ведомстве уточнили, что в Усть-Большерецком округе закрыта дорога мыс Левашова — поселок Октябрьский.

Ранее на Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированный на 16 августа.