На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков магнитудой до 6,2
На Камчатке за сутки зафиксировали 146 афтершоков, также из-за повышенной сейсмичности продолжается активность нескольких вулканов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущались силой от двух до пяти баллов», — уточнили в ведомстве.
Туристам и жителям региона рекомендовали воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Ключевский из-за повышенной сейсмичности. Также продолжается активность вулканов Безымянного, Камбального, Шивелуча, Карымского и Ключевского.
На территории природного парка «Вулканы Камчатки» закрыли для посещения все маршруты.
В ведомстве уточнили, что в Усть-Большерецком округе закрыта дорога мыс Левашова — поселок Октябрьский.
Ранее на Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированный на 16 августа.