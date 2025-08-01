На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

На Камчатке отменили восхождение на Авачинский вулкан из-за угрозы обвалов

Запланированное на 16 августа массовое восхождение на Авачинский вулкан отменили на Камчатке из-за угрозы обвалов и камнепадов после произошедшего землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства туризма.

В ведомстве отметили, что решение приняли на совещании Минтуризма с участием Министерства по ЧС, Министерства природных ресурсов и экологии и представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Приняли решение об исключении из программы празднования Дня вулкана восхождения на вулкан 16 августа», — заявили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что отмена — вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности участников восхождения.

Глава лаборатории цунами Института океанологии Игорь Медведев отмечал, что землетрясение на Камчатке вызвало подъем воды. На ряде участков побережья высота волны цунами могла достигать 15 метров.