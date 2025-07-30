Ученый Жигалин напомнил о сейсмоукрепительных мероприятиях, проведенных на Камчатке

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Щ. Ю. Шмидта Александр Жигалин в интервью сайту телеканала « Звезда » разобрал причины, по которым землетрясение на Камчатке вызвало меньше разрушений, чем в Турции.

Ученый напомнил, что в регионе проводились работы по сейсмостойкости, направленные на укрепление объектов, подверженных разрушению.

«Потом там немножко меньше людей затронуто, чем в Турции (землетрясения в 2023 году — прим. ред.), поэтому в Турции больше, и погибло людей больше», — добавил эксперт.

По его словам, в Турции также наблюдалась целая цепочка подземных толчков, в зоне которых сходились сразу несколько тектонических плит.