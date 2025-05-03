На Камчатке водитель сбил пенсионерку и протащил по парковке

На Камчатке водитель Toyota Land Cruiser сбил пожилую женщину и протащил ее несколько метров по парковке. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Камчатского края.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию. На записи внедорожник едет задним ходом и сбивает пенсионерку. После этого водитель не останавливается, а продолжает движение, волоча пострадавшую по парковке.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 12:20 на улице Сахалинской, дом 2/1 в городе Петропавловске-Камчатском. За рулем автомобиля находился 53-летний. В результате ДТП пострадала женщина 82 лет. В настоящее время она находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.

«Водитель — трезв. В течении года он привлекался к административной ответственности 16 раз», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Красноярске водитель «Газели», двигаясь задним ходом, сбил 71-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.