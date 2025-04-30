Водитель «газели» насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку в Красноярске
Смертельная авария с участием пешехода произошла в Красноярске. Подробности сообщил «Проспект Мира».
Происшествие случилось на улице Калинина. Там 45-летний водитель «газели», двигаясь задним ходом, сбил 71-летнюю пенсионерку.
Пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители организовали проверку.
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