На Камчатке во время землетрясения родила 14-летняя девушка

На Камчатке в разгар мощного землетрясения родила 14-летняя местная жительница. Об этом сообщил Shot .

По информации Telegram-канала, в родильном блоке вместе с юной девушкой находились ее 35-летняя мать, акушер и анестезиолог. Когда стали ощущаться толчки, медики сумели успокоить роженицу и помогли ей пережить схватки во время пика землетрясения.

Роды завершились благополучно: на свет появилась девочка весом 2950 граммов, ее назвали Эвелиной. Семья новоиспеченной мамы заявила о планах обратиться к местным врачам с просьбой наградить их.

Ранее стало известно, что врачи Камчатского онкодиспансера продолжили оперировать пациента во время сильных толчков и довели работу до конца. Сами медики отметили, что не считают себя героями.