На Камчатке туристка попала в реанимацию после нападения медведя

Медведь напал на туристку из Саратова в районе вулкана Мутновская Сопка на Камчатке. Женщину госпитализировали с серьезными травмами, сообщило агентство «Камчатка-информ» .

«На туристку в районе Мутновки напал медведь. Потрепал», — рассказал журналистам источник в оперативных службах.

Он уточнил, что пострадавшую вахтовкой вывезли навстречу скорой и передали врачам.

В Минздраве Камчатского края уточнили, что состояние туристки оценивается как тяжелое.

«У женщины множественные обширные укушенные рванные раны, перелом. В настоящий момент она прооперирована, находится в реанимации», — рассказал министр здравоохранения региона Олег Мельников.

Ранее в Магаданской области медведь растерзал рыбака. Мужчина пошел домой пешком и встретил на своем пути зверя.