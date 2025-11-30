На Камчатке сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взяток за провоз рыбы

На Камчатке против двух сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело за вымогательство и получение взятки. Их подозревают в том, что они требовали деньги за провоз рыбной продукции, сообщила пресс-служба СУ СКР России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Камчатскому краю по факту вымогательства и получения взятки группой лиц», — отметили в пресс-службе.

По данным следствия, двое полицейских в ноябре 2025 года при исполнении должностных обязанностей остановили машину с рыбой в городе Елизово. Они предложили водителю не препятствовать перевозке груза по Камчатскому краю за 160 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал им деньги.