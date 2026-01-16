На Камчатке школьник застрял в сугробе после прыжка с крыши ТЦ

Подросток прыгнул с крыши торгового центра в сугроб и застрял в снегу в Петропавловске-Камчатском. Об этом случае сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, подросток прыгнул в сугроб, рассчитывая выбраться самостоятельно, но после приземления понял, что увяз в снегу и выбраться не может. Через некоторое время, почувствовав сильную усталость, он все‑таки попросил о помощи.

Спасатели МЧС оперативно приехали на место и откопали школьника. Травм он не получил и отделался легким испугом.

Сотрудники ведомства напомнили родителям, что важно объяснять детям опасность подобных прыжков. Под слоем снега могут скрываться заборы, автомобили и острые конструкции, которые способны привести к тяжелым травмам или смерти.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчина погиб из‑за падения снега с крыши жилого дома. В городе объявили режим ЧС муниципального уровня.