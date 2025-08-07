На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки из-за землетрясения

Власти Камчатки опровергли сообщения в Telegram о повреждении подводной лодки после землетрясения. Об этом сообщили в центре управления регионом.

В федеральных Telegram-каналах появилась информация о повреждении атомной подводной лодки на Камчатке после землетрясения и цунами. Якобы в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, и радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту.

«ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли», — подчеркнули в ЦУР Камчатского края.

Пост сопровождается фотографиями, которые сразу выдают недостоверность информации. При внимательном рассмотрении документа становится очевидно, что он содержит множество ошибок. Например, указана категория секретности «для служебного пользования», что выглядит странно.

У документа нет номера, есть только дата, написанная от руки. В тексте есть ошибки, опечатки и просторечные слова, такие как «подлодка».

«Не указано отчество адресата. Он обозначен как „В.Лиина“, а фраза „обеспечить взаимодействие с региональным управлением МЧС“ скорее подойдет для пресс-релиза или поста. В официальном документе пишут официальные названия», — добавили в центре управления регионом.

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, что после землетрясения Камчатка сдвинулась и снизилась по высоте. Однако ученый напомнил, что полуостров постоянно движется, потому что перемещаются литосферные плиты.