Исчезнувшего на красноярских «Столбах» туриста стали искать с помощью БПЛА

Спасатели продолжают разыскивать 55-летнего мужчину, который бесследно пропал на территории национального парка «Красноярские столбы». Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По факту исчезновения туриста возбудили уголовное дело. Мужчина 9 марта приехал к восточному входу парка на своем автомобиле. Он припарковал машину, после чего отправился к горе Ермак и перестал выходить на связь.

Заявление о пропаже путешественника подал в полицию его знакомый. Для поиска туриста привлекли спасателей и волонтеров.

«Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные летательные аппараты», — отметили в пресс-службе.

Ранее знакомый пропавшего в тайге бизнесмена Сергея Усольцева Валентин Дегтярев рассказал, что обнаружил на видео от МЧС тело жены предпринимателя. Семья исчезла в сентябре в районе Кутурчинского Белогорья. По словам Дегтярева, тело Усольцевой лежит в яме в четырех километрах от автомобиля.