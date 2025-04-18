На Камчатке мужчина украл авто и устроил погоню в попытке скрыться от ГАИ

На Камчатке мужчина угнал автомобиль и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Угонщик выехал на встречку, это заметили сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали остановить машину.

«Нарушитель изо всех сил старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Даже предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие не повлияло на лихача», — написала Волк.

Инспектор выстрелил в воздух и по колесам, но и это не остановило угонщика. Его удалось поймать в поселке Северные Коряки. Оказалось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имеет прав, а машина находится в угоне.

Ранее угонщика задержали в Иркутске. Мужчина увидел незапертый автомобиль у магазина, сел в него и уехал.