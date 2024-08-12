На Камчатке медведь-каннибал съел детеныша на глазах очевидцев

Медведь отобрал медвежонка у матери и съел его на глазах у людей на Камчатке

На Камчатке голодный медведь отобрал у медведицы детеныша и съел его на глазах у людей. Об этом сообщило агентство «Кам 24» .

Происшествие произошло в тундре недалеко от села Соболево. Один из очевидцев снял нападение на видео.

Медведица пыталась отобрать детеныша, но у нее не хватило сил справиться с крупным самцом. Второй медвежонок успел спрятаться и это спасало ему жизнь.

По словам жителей Соболевского района, в этом сезоне рядом с жилыми домами стали чаще встречаться хищники, которые подходят к жилым домам в поисках пропитания. Кроме того, медведи склонны к каннибализму, когда обычные источники пищи иссякают.

Ранее на Сахалине поймали медведя, который убил 12 кур и одного петуха. После этого хищник уснул под забором. Хозяйка дома обратилась за помощью к лесничим, которые приехали и отстрелили медведя.