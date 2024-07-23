Медведь на Сахалине съел дюжину кур и уснул под забором

Лесничие на Сахалине застрелили медведя после погрома в курятнике в селе Буюклы

В Смирныховском районе на Сахалине медведь пробрался в курятник, убил кур и петуха, а затем уснул под забором. Напуганная хозяйка дома вызвала лесничих, сообщил сайт astv.ru .

Ночью 20 июля жительница села Буюклы услышала истошный лай собак, но не придала этому значения. Только утром женщина узнала причину их странного поведения — на ее участок пробрался медведь, убил 12 кур и одного петуха.

«Пошла в курятник и увидела, что забор с двух сторон сломан, рядом лежит несколько тушек. Подошла ближе и по следам поняла, что это был медведь. Тут же позвонила лесничим, они быстро приехали», — сказала она.

К приезду специалистов Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области медведь не успел далеко уйти. Его нашли уснувшим недалеко от забора и отстрелили.

В Бурятии медведь насмерть загрыз женщину, которая рыбачила на реке Душкачанка. Специалисты допустили, что он хотел присвоить ее улов.