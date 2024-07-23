Медведь на Сахалине съел дюжину кур и уснул под забором
Лесничие на Сахалине застрелили медведя после погрома в курятнике в селе Буюклы
В Смирныховском районе на Сахалине медведь пробрался в курятник, убил кур и петуха, а затем уснул под забором. Напуганная хозяйка дома вызвала лесничих, сообщил сайт astv.ru.
Ночью 20 июля жительница села Буюклы услышала истошный лай собак, но не придала этому значения. Только утром женщина узнала причину их странного поведения — на ее участок пробрался медведь, убил 12 кур и одного петуха.
«Пошла в курятник и увидела, что забор с двух сторон сломан, рядом лежит несколько тушек. Подошла ближе и по следам поняла, что это был медведь. Тут же позвонила лесничим, они быстро приехали», — сказала она.
К приезду специалистов Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области медведь не успел далеко уйти. Его нашли уснувшим недалеко от забора и отстрелили.
В Бурятии медведь насмерть загрыз женщину, которая рыбачила на реке Душкачанка. Специалисты допустили, что он хотел присвоить ее улов.