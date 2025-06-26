Напившийся абсента петербуржец расправился с собаками ради мести возлюбленной

Колпинский районный суд Петербурга признал местного жителя Богдана Кореца, убившего двух собак, виновным в жестоком обращении с животными и умышленном причинении легкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что обвиняемый, будучи пьяным, приревновал сожительницу, и три раза ударил ее металлическим напильником по голове.

После этого мужчина решил отомстить девушке, и с особой жестокостью расправился с двумя ее животными. Живодер задушил чиахуа по Кличке Арчи, а затем как минимум два раза ударил напильником дворнягу Коржика. Раненую, но еще живую собаку изверг сбросил в коллектор с водой. В результате питомец скончался.

Помимо собак, в квартире жил кот, но его живодер не тронул, так как недолюбливал только собак.

Фигурант уголовного дела признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц в ИК общего режима.

«После удаления суда в совещательную комнату Корец передал привет своим сокамерникам в СИЗО-1, а также сообщил всем присутствующим, что Юрий Хой и Виктор Цой живы», — отметили в пресс-службе.

Также подсудимый добавил, что перед совершением преступления пил абсент, который «послужил катализатором».

«Зеленая фея — это вам не шутки», — добавил он в суде.

Гособвинение поддержала петербургская Прокуратура. Наряду с наказанием суд назначил преступнику принудительное наблюдения и лечение у врача.

Ранее житель Подмосковья попытался выбросить кота из окна квартиры на шестом этаже. Мужчина несколько раз ударил питомца о фасад балкона.