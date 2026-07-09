На Калининградскую область обрушился шторм «Бернадетт» с ураганом

Циклон «Бернадетт» обрушился на Калининградскую область, вызвав ураганный ветер, ливни и масштабные перебои с электроснабжением. Об этом сообщили губернатор Алексей Беспрозванных и экстренные службы.

Штормовое предупреждение действовало с вечера 7 июля до полудня 8 июля. По данным МЧС Калининградской области, скорость ветра достигала 27–32 метров в секунду, а высота волн — пяти метров.

По словам Беспрозванных, сильнее всего непогода затронула прибрежные районы. Из-за упавшего на контактную сеть дерева временно остановили движение пригородных поездов между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2.

Ураган повалил не менее 102 деревьев, повредил 14 автомобилей. В «Россети Северо-Запад» уточнили, что энергетики восстановили электроснабжение в 374 населенных пунктах.

По данным центра погоды «Фобос», в выходные «Бернадетт» объединится с каспийским циклоном, образовав новый вихрь, который принесет сильные осадки в Москву и Подмосковье.