На юго-западе Москвы сорвалась люлька с рабочими

Люлька с рабочими сорвалась и разбилась в московском многоквартирном доме на уровне 10-го и 11-го этажей. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на юго-западе столицы — у многоэтажки на улице Академика Чаломея. По данным собеседника 360.ru, трос оборвался во время капремонта здания. Информация о пострадавших не поступала.

«Рабочие спустились самостоятельно», — добавил источник.

Ранее двое строителей упали во время установки снегозадержателей на пятиэтажном доме в Химках. Один из них скончался, второй получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По факту ЧП начала проводить проверку химкинская городская прокуратура.