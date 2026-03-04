На юго-востоке Москвы перевернулась и задымилась легковушка с детьми

Два автомобиля столкнулись на улице Маресьева в Москве. В результате аварии одна из машин перевернулась. Спасти пассажиров из дымящейся легковушки помог прохожий Александр, рассказала 360.ru его жена.

«Мой муж стал свидетелем и вытаскивал детей из машины. Он шел на работу и услышал очень громкий звук. По задымлению машины понял, что произошла авария, и побежал к ней», — отметила женщина.

Оказалось, что внутри опрокинутой машины находились женщина-водитель и дети. Мужчина помог им выбраться из авто через багажник.

«Чуть позднее оперативно подъехали спецслужбы. Обошлось без жертв», — добавила собеседница 360.ru.

