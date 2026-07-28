На юге Сахалина в лесу пропала 62-летняя женщина

На юге Сахалина пропала женщина, собиравшая с подругами дикоросы в лесу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Сахалинской области.

«Вблизи села Воскресенское Анивского района 27 июля вместе с подругами женщина собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась», — уточнили в ведомстве.

Спасатели уже приступили к ее поискам. В операции также задействовали кинологический расчет поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова и специалистов беспилотной авиации МЧС.

Телеграм-канале «АСТВ.ру — новости Сахалина Курил» сообщил, что в Анивском районе в лесу пропала 62-летняя женщина. Приметы пропавшей: рост до 160 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, стрижка каре. Пропавшая была одета в черные штаны, сапоги и синюю джинсовую куртку с капюшоном. На голове — синяя джинсовая кепка.

Ранее в Сергиевом Посаде спасатели нашли 55-летнего мужчину, заблудившегося в лесном массиве.