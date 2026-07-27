Спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину в Сергиевом Посаде

Заместитель начальника части Роман Макаров рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная супруга пропавшего. Ее 55-летний муж ушел в лес неподалеку от СНТ «Напольское» и не вернулся, телефон он с собой не взял.

Спасатели оперативно прибыли на место и провели беседу с супругой, чтобы уточнить детали. Они определили примерный район, где мужчина зашел в лес, и начали поиски. Ситуация осложнялась отсутствием телефона у пропавшего, но спасатели продолжали обследовать территорию.

Счастливое завершение истории наступило быстрее, чем можно было ожидать. Мужчина самостоятельно вышел из леса примерно в 10 километрах от СНТ «Напольское». Он попросил у прохожих телефон и связался с супругой, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Спасатели убедились, что его здоровью ничего не угрожает, и доставили его к жене. В медицинской помощи он не нуждался. Поисковая операция заняла около двух часов.