На юге Москвы загорелся жилой многоэтажный дом, есть погибший

Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в многоэтажке на улице Садовники

Огонь вспыхнул в одной из квартир на девятом этаже дома на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на улице Садовники, спасатели эвакуируют жильцов. В одной из комнат горящей квартиры сотрудники МЧС обнаружили труп.

«Локализовано, 20 квадратных метров. Кухня, комната и коридор. Горящая квартира сильно захламлена», — рассказал собеседник 360.ru.

Всего в панельном здании девять этажей. Очевидица заявила 360.ru, что к месту ЧП прибыли семь пожарных расчетов, две скорые и полиция.

«Увидели дым. Решили, что нужно вызвать пожарных. Потом из окна начало валить пламя», — отметила она.

Ранее пожар произошел в двухквартирном доме в Кургане. Огонь распространился на территории в 140 квадратных метров. Из здания успели выбраться родители и двое детей, но один ребенок остался в горящем доме. Его тело обнаружили спасатели, которые тушили огонь.