Крупный пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика в Кургане

Ребенок стал жертвой ночного пожара в двухквартирном доме в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ.
Трагедия произошла в переулке Шатровский. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 140 квадратных метров. Родители и двое детей успели выбраться из полыхающего помещения, однако внутри остался восьмилетний мальчик.
Его тело обнаружили при тушении возгорания. К ликвидации огня привлекали 17 спасателей и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.
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