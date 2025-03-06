Крупный пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика в Кургане

Ребенок стал жертвой ночного пожара в двухквартирном доме в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ.

Трагедия произошла в переулке Шатровский. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 140 квадратных метров. Родители и двое детей успели выбраться из полыхающего помещения, однако внутри остался восьмилетний мальчик.

Его тело обнаружили при тушении возгорания. К ликвидации огня привлекали 17 спасателей и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.