На юге Москвы загорелось двухэтажное здание рядом со складом газовых баллонов

В Нагорном районе на юге Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании. Огнеборцы работали в опасной близости от склада с газовыми баллонами, сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в складском помещении, где хранились мебель и покрышки. Пламя охватило около 100 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Так как рядом со зданием находится склад с газовыми баллонами, пожарные охлаждали емкости и выносили их из зоны горения.

Из-за близости опасного объекта пожару присвоили повышенный уровень сложности. Спустя около 40 минут огонь удалось локализовать, сообщили 360.ru в столичном управлении МЧС.

Еще через час пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Ранее в Астраханской области воспламенился вагон со сжиженным газом рядом с железнодорожной станцией. Жителей близлежащих домов эвакуировали автобусами в пункт временного размещения.