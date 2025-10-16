На юге Москвы произошел пожар в торговом центре

На Чертановской улице в Москве вспыхнул торговый центр. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Как отметил один из очевидцев, открытого возгорания не было.

«Дыма, когда я там ехал, не было, это, видимо, сейчас пошел. Запах гари ощущался», — рассказал Александр.

Другой свидетель ЧП уточнил, что на месте происшествия работали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар произошел в подвале одноэтажной пристройки к 18-этажному жилому дому.

«Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Причины возгорания неизвестны.

