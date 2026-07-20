На Ямале за сутки потушили пять природных пожаров на площади 104 га

Пять природных пожаров общей площадью 104 гектара потушили за прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В ликвидации огня приняли участие 83 человека и задействовали один вертолет МИ-8. При этом в округе полыхают шесть природных пожаров на общей площади 52 гектара.

В мае 2026 года правительство России утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Под запрет попали петарды, фейерверки и любые другие пиротехнические средства на лесных территориях. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.