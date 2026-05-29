Едете на шашлыки? Теперь фейерверки оставляйте дома: пиротехника в лесу скоро будет под запретом Спасатель Щетинин: новый запрет на пиротехнику в лесу снизит число пожаров

Правительство России утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Документ прямо запрещает петарды, фейерверки и любые другие пиротехнические средства на лесных территориях. Постановление № 591 от 23 мая 2026 года разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Пиротехника в лесу под запретом: что изменилось Раньше подобных ограничений на федеральном уровне не было. Они действовали только в отдельных регионах, теперь это единое правило на уровне всей страны. Вновь принятый документ вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. За выполнение мер пожарной безопасности будут отвечать региональные органы власти или муниципальные органы, в чьей собственности находятся леса.

Сроки запрета напрямую зависят от погоды. Каждый год он будет начинаться после того, как сходит снег, и заканчивается глубокой осенью — когда устанавливается устойчивая дождливая погода или ложится свежий снег. Постановление не фиксирует календарные даты, а привязывает запрет к фактическим природным условиям. В одном регионе сезон может стартовать в марте, в другом — в мае. Снег тает, солнце прогревает землю, сухая прошлогодняя трава вспыхивает от одной искры. Именно в этот сезон лес становится беззащитным перед огнем. Что скрывается за сухими словами «пожароопасный сезон»? В этот периода лес меняется до неузнаваемости. Сухая трава, прошлогодняя листва, валежник — все это работает как отличное топливо. Достаточно одного небольшого источника огня — искра от фейерверка, брошенный окурок, осколок стекла на солнце — и пламя побежит по земле со скоростью бегущего человека.

Ситуацию усугубляет ветер. Он раздувает искру, перебрасывает огонь с травы на кусты, а с кустов — на кроны деревьев. В такие дни лес напоминает пороховую бочку. И даже у опытных спасателей не всегда получается остановить огонь на ранней стадии. Работают ли подобные запреты? Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин тушил лесные пожары десятками. Сегодня он входит в Общественную палату Московской области и хорошо понимает, откуда приходит огонь.

Очень много пожаров как раз возникает из-за того, что отдыхающие занимаются вот таким активным отдыхом в виде разведения костров и приготовления шашлыка в неустановленных местах. А потом оставляют все это без присмотра. Дует ветер, разгорается, и пошло дальше. Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области

На вопрос о новых запретах Щетинин ответил без колебаний: ограничения действительно работают и реально снижают количество возгораний. Пиротехника, по его словам, становится причиной пожаров реже, чем обычные костры, но общий принцип остается неизменным: сухой лес не прощает открытого огня. Цифры, которые заставляют задуматься Минприроды подвело итоги 2025 года: огонь пожрал 4,3 миллиона гектаров лесных земель. Масштаб колоссальный, но динамика обнадеживает — это в 1,6 раза ниже средних показателей за последние пять лет. Главный виновник по-прежнему человек. Более 90% весенних пожаров возникает не из-за гроз, а по прямому действию людей: непотушенные костры, оставленные без присмотра, палы сухой травы.

Прямой статистики по пожарам именно от пиротехники в лесу не существует, и спасатели это признают открыто. Однако общее ужесточение правил, по их оценкам, дает реальный результат: прошлый сезон показал, что ограничения работают. Как не стать причиной огненной беды Цифры из предыдущего раздела говорят сами за себя: большинство пожаров начинается по вине человека. Значит, каждый способен эту цепочку разорвать — достаточно соблюдать несколько несложных правил. Федеральный запрет на пиротехнику в лесу скоро начнет действовать, и это не рекомендация. Петарды и фейерверки нельзя будет зажигать в лесу. Костер разрешен только на специально оборудованных площадках. Перед уходом его нужно залить водой и засыпать землей — тлеющих угольков оставаться не должно.

Даже одна спичка или непотушенный окурок способны уничтожить гектары леса. Лучше перестраховаться и тщательно убедиться, что все потухло, нежели потом наблюдать как горит лес. Стеклянную банку или бутылку нужно обязательно забирать с собой. Каждому школьнику, должно быть известно, что на солнце такая посуда работает как линза — фокусирует луч и поджигает сухую траву. Лес не место для экспериментов с огнем. Ведь он дает нам самое ценное — это чистый воздух для физического здоровья и тишину для здоровья души.