На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль

Шпиль рухнул на крыше горящего в Туле здания военного госпиталя на Советской улице. Об этом сообщило РИА «Новости».
Общая площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Из госпиталя эвакуировали 57 человек — там проходили лечение военнослужащие срочной службы, которых теперь разместят в других госпиталях.
Губернатор области Дмитрий Миляев распорядился предоставить для этого транспорт. Тушат возгорание 65 спасателей и 22 единицы техники. Никто не пострадал, угрозы перехода пламени на соседние дома нет.
Пресс-служба правительства Тульской области назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.
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