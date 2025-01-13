На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль

Шпиль рухнул на крыше горящего в Туле здания военного госпиталя на Советской улице. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Общая площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Из госпиталя эвакуировали 57 человек — там проходили лечение военнослужащие срочной службы, которых теперь разместят в других госпиталях.

Губернатор области Дмитрий Миляев распорядился предоставить для этого транспорт. Тушат возгорание 65 спасателей и 22 единицы техники. Никто не пострадал, угрозы перехода пламени на соседние дома нет.

Пресс-служба правительства Тульской области назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.