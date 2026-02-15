На федеральной трассе под Челябинском загорелся большегруз

На 102-м километре автодороги М5 Урал — Челябинск загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Водитель успел выскочить из кабины и при пожаре не пострадал.

«На тушении работали две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС России и противопожарной службы Челябинской области», — уточнили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования фуры.

