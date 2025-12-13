На Эльбрусе закрыли канатные дороги

Канатные дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии временно закрыты из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

«Канатные дороги закрыты в связи с погодными условиями (ветер свыше 17 метров в секунду)», — указано в сообщении.

Сначала на Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги из-за ветра. Речь идет о самой высокой канатной дороге в России, которая ведет от станции «Мир» до станции «Гарабаши». Высота подъема составляет 3847 метров над уровнем моря.

Курорт сообщает, что ветер дует со скоростью более 15 метров в секунду. Из-за этого канатная дорога и трассы закрыты для безопасного использования.

