На Эльбрусе после обрыва канатной дороги застряли 25 альпинистов

Mash: группа альпинистов застряла на Эльбрусе после аварии на канатной дороге

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. Теплые вещи и документы людей остались в кабинках на канатке, которую опечатали, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, все 25 человек поднимались на Эльбрус впервые. Среди них — туристы из Башкирии, Татарстана и Белоруссии. Они остановились на высоте 3780 метров для акклиматизации.

После несчастного случая на канатной дороге группе запретили спускаться, поэтому люди остались ночевать в вагончиках и ждать помощи.

Их спустили на более безопасную высоту, но вещи остаются на вершине. Пока неизвестно, смогут ли туристам вернуть одежду и снаряжение.

В пятницу, 12 сентября, трос сошел с ролика на канатной дороге на горе Эльбрус, что привело к аварии. В результате происшествия погибли три человека. Следователи завели уголовное дело.