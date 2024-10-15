«На две недели пропитания было». Как выживал спасенный в Охотском море турист

Жена выжившего в Охотском море туриста Пичугина: еды в лодке было на две недели

У Михаила Пичугина, выжившего на дрейфующей в Охотском море лодке, пропитания было на две недели. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Екатерина.

Она назвала спасение мужа чудом.

«Примерно на две недели пропитания было. Говорили поначалу, когда искали, что на две недели им точно хватит еды и воды», — сообщила женщина.

Роль в выживании мужа мог сыграть его вес, который достигал 100 килограммов, добавила собеседница агентства. По ее словам, в путешествие должна была отправиться их дочь, но она захотела домой.

Михаила Пичугина спасли после 67 дней дрейфа в море. Его племянник и брат погибли. Группа хотела доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, но не прибыла к назначенному времени. За все это время выживший мужчина похудел на 50 килограммов, его госпитализировали.